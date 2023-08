Por más raro que parezca, muchas personas pueden empezar una relación amorosa gracias a internet y así lo dejaron muy claro unos jóvenes en Estados Unidos cuando se pudieron conocer por la inesperada ayuda de un amigo en común, el cual decidió tener una gran iniciativa al querer jugar a ser cupido con sus seguidores.

Alton Buggs II fue la persona encargada de vincular a estos dos jóvenes desde su cuenta de Instagram y así lo llegó a explicar en una entrevista con Good Morning America. El músico manifestó que se tomó la libertad de exponer a ciertos contactos para darles una oportunidad en el amor.

Cupido en su máxima expresión

“En 2022, comencé a publicar aleatoriamente a mis amigos solteros en mi historia de Insta, y decidí que esta sería una forma en que podría... ponerlos frente a personas que podrían estar interesadas”, empezó diciendo para detallar que compartió algunos perfiles de sus amigos para que sus contactos puedan tener acercamiento con ellos.

De esta manera, Buggs contó la forma en la que decidió publicar una imagen de Alex, su amiga soltera por aquel entonces. “Simplemente se convirtió en algo que hacía cada dos meses, cada pocas semanas, y así, en mayo de 2022, publiqué a Alex”, prosiguió diciendo para revelar que esto no era frecuente entre su contenido.

La decisión de subir a su amiga Alex a redes sociales fue una de las que tuvo más repercusión, puesto que, recibió una singular respuesta por parte de un conocido, el cual le mostró su interés por conocerla. Troy Marrow, fue la persona que le reveló querer intercambiar conversación con esta chica.

Según lo informó Buggs, Marrow fue quien llamó más su atención por el mensaje que envió. “En realidad, él fue el único que me llamó la atención de todos los muchachos que me siguieron. Y recuerdo que me dirigí a uno de mis amigos... diciendo: ‘¡Él es mi tipo!’”, dijo esta persona para detallar lo que percibió.

Las cosas tomaron su curso y Troy terminó conociendo a Alex, consiguiendo tener un buen vínculo con ella debido a sus intereses para después descubrir que deseaba seguir viviendo su vida junto a ella, por lo que le pidió matrimonio al año de haberse conocido por primera vez. Finalmente, la historia de amor que ahora vive esta pareja se encuentra, curiosamente, unida a las redes sociales.

VIDEO RECOMENDADO:

Presenció actividad paranormal pero nadie le creyó hasta ver el video. (Facebook | Jay Brown)