Los vuelos en avión pueden ser una experiencia única y disfrutable, sin embargo, cada tripulante está consciente del factor más importante en sus viajes: la seguridad. Este no parece ser el caso para cierta aerolínea en Estados Unidos: imágenes mostraron cómo se dio mantenimiento al ala de un avión con un ‘artículo de abarotes’. La usuaria que grabó el momento quedó indignada y levantó la polémica en Internet.

El metraje fue compartido por cierta usuaria y tripulante de dicho vuelo, @mihoneysmacks. Ella contó en apenas 20 segundos cómo un trabajador de Spirit Airlines tuvo la idea de echar un pegamento en una de las alas de la nave, a un lado de las turbinas: “¡Fly Spirt Airlines estamos aguantando juntos!”, se habló del momento en redes sociales, aunque el trasfondo sería más que discutible.

“No volaré con Spirit jamás”

Pese a no haber un pronunciamiento en concreto de la aerolínea, las imágenes tomadas en el Aeropuerto Internacional de Nashville siguen dando de qué hablar. Nadie imaginó que segundos antes de despegar, un personal haría un trabajo ‘temerario’ de mantenimiento sobre el avión con personas a bordo.

De hecho, no hubo discresión ni desenfado al momento de usar una cinta adhesiva especial para rodear el ala de más de 12 metros de largo: “No me importa si es cinta de avión de aviación o nada, el hecho de que tienes que pegar el avión con cinta adhesiva y luego lo haces mientras la gente está en el vuelo como si no pudiéramos verte”, dijo la usuaria en cierto momento del video.

Mira el video viral

El desdén por la aerolínea de ‘colores amarillos’ creció y ahora miles de Internautas ponen sobre la mesa sus opiniones: “Después de un tiempo, van a necesitar un nuevo rollo de cinta, sus cintas perderán toda su adherencia”, se dijo del instrumento usado que se cree pudo haber causado un desenlace fatal.

“Esto se llama Speed Tape y se usa para realizar reparaciones menores en aviones. Todas las aerolíneas lo usan, incluida SouthWest”, mencionó un usuario que, aparentemente, tuvo encuentros cercanos con esta clase de herramientas: este tipo de adhesivo es popular al estar hecho de aluminio y usarse en reparaciones rápidas para autos de carrera y también en aviones.

Pese a que el trabajo es enteramente manual y requiere del pulso del trabajador, internautas aseguran que es un procedimiento común: “Southwest hace exactamente lo mismo, al igual que United y American”, “Soy mecánico de aviones todos los días y me refiero a que todas las aerolíneas usan cintas de velocidad en los aviones. Y sí, tenemos que aplicarlo de forma rutinaria después de cada vuelo”, explicó un usuario que junto a otros afirmó que este pegamento es útil para hacer que el avión vuele más rápido: “Puede soportar temperaturas que van desde -65 °F a 600 °F”, se mencionó al respecto.