Con Lionel Messi desde el segundo tiempo, Argentina venció a Paraguay 1-0 por la tercera fecha de las Eliminatorias. Más allá de la victoria, un hecho indignó a los fanáticos de fútbol: un el paraguayo Antonio Sanabria le lanzó un escupitajo al ‘10′ cuando este se encontraba de espaldas. Al ser consultado por el hecho, el jugador del Inter Miami no pudo evitar su molestia.

Pese a que la selección argentina venció 1-0 a Paraguay por la tercera fecha de las Eliminatorias, Lionel Messi quedó molestó por una acción muy lamentable. El jugador del Inter Miami ingresó en el minuto 53 y, aunque estuvo de marcar un gol olímpico, mantuvo una discusión con Antonio Sanabria, delantero de Paraguay, casi al finalizar el encuentro.

En un inicio se pensó que la pelea era propia de un partido de fútbol, pero cuando el capitán de la Albiceleste se dio medio vuelta para seguir jugando, el paraguayo le lanzó un escupitajo. La transmisión del partido captó ese preciso momento y en las redes sociales los fanáticos de Messi criticaron el accionar.

الاسطورة ولاعب الباراغواي pic.twitter.com/GiYy7FEYSY — Messi World (@M10GOAT) October 13, 2023

“Ni sé quién es”

Tras el triunfo de Argentina, que lo coloca como único puntero de las Eliminatorias Sudamericanas, Lionel Messi fue consultado en zona mixta por la prensa argentina sobre el episodio.

Aunque trató de restarle importancia, tuvo una frase contra Sanabria, jugador que milita en el Torino de la Serie A de Italia.

“La verdad que no lo vi. Me dijeron en el vestuario que uno de ellos me había escupido. La verdad no sé ni quién es el chico este. No lo vi. Solo me dijeron ellos”, dijo Lío.

“Tampoco quiero dar importancia porque va a salir a hablar en todos lados y es peor. Se va a hacer conocido, así que mejor dejarlo ahí”, agregó, evidentemente molesto.

"NO SÉ NI QUIÉN ES EL CHICO ESTE" Leo Messi habló del cruce con Sanabria en el Más Monumental... pic.twitter.com/FDDLpJdvds — SportsCenter (@SC_ESPN) October 13, 2023

En las próximas horas, la selección argentina viajará a Perú con Lionel Messi a la cabeza para enfrentar en el estadio Nacional al cuadro incaico.

