La historia de Torrey Scow ganó cierta fama en el ciberespacio por haber contado lo que padeció cuando fue elegida como jurado en un tribunal. Y es que, lejos de ser una experiencia tranquila, esta fue muy caótica para ella al tener que estar presente en el juzgado con sus pequeños trillizos por no tener con quién dejarlos. La publicación demostró lo que sintió esta señora en la corte.

Según lo explicó ella, no tener a una persona para que cuiden a los menores fue toda una complicación, ya que, asistió al tribunal con los niños, llegando a pasar momentos inesperados por la propia conducta inquieta de los bebés de 18 meses, los cuales llegaron a la sala ante la sorpresa de todos los presentes.

Pequeños inquietos

“Mi día: Servicio de jurado con trillizos = ¡una pesadilla! Si tan solo hubieras podido ver la apariencia de todos cuando entré... ¡Me sentí tan mal por todos los que estaban allí con nosotros! ¡Definitivamente uno de mis peores momentos de mamá! ¡Pero ya se acabó, gracias a Dios!”, dijo ella para detallar un poco lo que había pasado aquel día.

La visita que tuvo esta mujer en la corte fue muy divertida y bochornosa para ella, puesto que, al no tener una niñera fue con estos menores, sin llegar a imaginar la conducta que tendrían, la cual terminó de darle un ambiente gracioso al lugar, puesto que, los niños comenzaron a hacer bulla, jugar y reírse muy fuerte. Si bien la señora tuvo la ayuda de su otra hija de 4 años, esta no pudo darse abasto con los trillizos.

Además, también reveló que, al pensar que el juez no le permitiría estar con ellos en este sitio, no llevó mucha comida e incluso no empacó zapatos para los niños, lo cual terminó siendo una complicación cuando empezaron a caminar de un lado hacia otro. Esta madre con sus 4 hijos estuvo presente durante todo el juicio y tuvo que lidiar con cada una de las travesuras de sus bebés.

Por otro lado, al explicar el motivo por el que asistió aun sabiendo que sería complicado estar con sus hijos, ella detalló que la multa por faltar a una citación bordeada los mil dólares. ”Para aquellos que no saben, si no se presenta, recibe una multa de $ 1,000 y no puede elegir el día, por lo que desafortunadamente tuve que llevarlos a todos porque no tenía niñera. Pero tampoco esperaba que durara tanto... ¡pero lo logramos y lo logramos!”, dijo ella.

