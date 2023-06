Ser madre es un regalo de la vida y que requiere de mucha preparación mental para las mujeres. Ante esta premisa, la elección del nombre del bebé es muy importante y una chica en Reino Unido llevó el tema al extremo. Ella pensó en algunso nombres y apodos curiosos para su hija, a quien terminó llamando Nyla. ¿Qué apodo le puso? La joven madre habló más al respecto y atrajo cientos de comentarios.

Aunque la elección de nombres en un tema de mamá y papá, Sydney May Crouch (@_sydneymaycrouch) tomó el asunto ella misma y mostró la lista de nombres ‘unisex’ que preparó para el día de parto. De hecho, miles de personas llegaron a juzgarla y su gran idea continuó acaparando curiosos hasta llegar a los 1,8 millones de visitas: “Me gustan los nombres ‘N’”, dijo ella a viva voz.

‘Lista de nombres unisex’: Novi

Sydney se volvió madre primeriza hace poco y sus videos de TikTok son una vitrina de su estilo de vida: ella mostró el paso a paso de su embarazo y cómo repercutió en su vida la idea de tener a su ‘bendición’. Sin embargo, un video tomó relevancia hace poco: la lista de nombres unisex que preparó para la bienvenida de su hija.

Capri, Romee, Arie fueron algunas opciones que tomó, pero eligió finalmente Nyla. De hecho, esta madre inglesa también contempló un apodo para su criatura recién nacida: Ocean, dejando de lado sus primeros deseos por apodarla Nola: “Realmente me gusta este nombre (apodo)”, dijo a todas las personas que siguieron sus meses previos a ser mamá.

Mira el video viral

“Mi novio simplemente no puede evitar el hecho de que un marinero es alguien que conduce un bote, por lo que probablemente nunca se usará, pero creo que es un nombre hermoso”, contó Sydney, quien habría investigado si hay más bebés llamados Nyla. “Solo he visto un bebé en TikTok con este nombre”, continuó, reflexionando al fin en cómo llamar su compañera de toda la vida.

“¡Todos ellos son tan lindos! Pero algunos de ellos no suenan como nombres de adultos como si solo suenen como nombres de bebés”, “Parecen nombre de elfos”, “Luego ellos tienen que cambiarse los nombres, no sé, es un poco irresponsable”, le dijeron algunas personas a esta joven madre, pero ella no desistió en aplicar estos nombres en sus próximos hijos: “Si hubiera dado a luz a un niño, dijo que habría considerado los nombres Grayson, Sevyn, Ave, Cree y Jett”, aclaró un poco más.