Maestros y alumnos tienen que tener una excelente comunicación a favor de la enseñanza. En ocasiones, proyectar una película en clase es un momento de ‘break’ para todos, sin embargo, este no fue el caso para Jenna Lynn: esta profesora pronto lucharía para que no la despidan tras poner una película de Disney a sus alumnos, ¿La razón? La docente tuvo que subir un video en TikTok explicando lo sucedido.

Este caso pasó en Florida, en Estados Unidos, y miles de cibernautas ya se pondrían del lado de la docente. Ella fue denunciada por una madre de familia muy molesta, luego de que descubriera qué película de Disney vio su hijo en clase. Según Jenna, el ‘film’ animado que transmitió era puramente reflexivo y solo quería enseñarle a sus alumnos el significado de la ‘compasión’ y el ‘amor’.

Había un personaje gay en la película

De acuerdo a la explicación de la maestra de Florida, la polémica consistió en la presencia de un personaje gay que pudo sensibilizar las mentes de sus alumnos. La acción de Jenna llegó a oídos de los padres de familia y pronto se abrió un caso en contra de ella a cargo del Departamento de Educación del Estado.

De acuerdo a la consternada maestra, la película ‘Strange World’ (un mundo extraño) seguía los lineamientos de sus clases de Ciencias Naturales. No pasó mucho tiempo para que los padres de los niños consideraran su idea como ‘indebida’ e ‘inapropiada’: en la cinta se halló un personaje con características propias del movimiento LGHTB+.

Mira el video viral

Esta amonestación no solo pondría a Jenna entre la espalda y la pared, pues también fue juzgada en redes sociales. Se afirmó que la película, estrenada en noviembre de 2022, tendría contenido sensible para personas que aún no están familiarizadas con los conceptos de género: “la madre de familia creyó que estaba imponiendo creencias en su hijo de 10 años”, contó en su video para TikTok.

“Recomiendo la película altamente. Y para aquellos que están arrojando odio a mi persona sin conocer mis verdaderas intenciones, usted puede aprender una o dos cosas de esa película”, dijo en su defensa en un clip que la llevó a tener casi 7 millones de ‘views’.