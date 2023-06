Viajar en familia es una experiencia inolvidable que merece ser grabada en vídeo. Las hermanas Divz y Dee habían salido de vacaciones a Punta Cana, pero ninguna imaginó que lo que pasaría en pleno vuelo: una de ellas sufrió de una extraña reacción alérgica. Su historia ahora se hizo viral en TikTok y miles de personas dan fe que es un caso como pocos.

Divz Mangat es la progresista de la historia, pues cree que su mal alérgico brotó tras correr en el aeropuerto y así no perder su vuelo. Ella tiene 27 años y vive en Canadá desde hace bastante tiempo, por lo que se conoce a la perfección: “Durante los últimos meses, cada vez que corro o me estreso me ha salido urticaria. No estaba segura si era por correr o por estrés”, le contó a un periódico local.

Corrió, se estresó y se enronchó

La hermana de Divz, Dee, grabó lo que sería un momento angustiante para ambas ni bien abordaron el avión. Su hermana estaba sufriendo de una alergia sorpresiva que estaba enrojeciendo su piel y generando un brote de urticaria: sus labios se inflamaron y tanto náuseas como vómitos no se hicieron esperar.

Es así que en medio de su vuelo a República Dominicana, Divs lidió con su extraño trastorno alérgico que atrajo la mirada de 6,6 millones de reproducciones en TikTok. Ella cuenta que no tiene un diagnóstico exacto, pero su problema solo aparece cuando hace actividad física que la deja exhausta; se cree que sufre de anafilaxia que es inducido por el ejercicio (AIE).

Mira el video viral

”Cómo casi muere debido a un vuelo retrasado”, “es extraño, muy desconcertante. Debería buscar ayuda ya mientras aún está viva”, se contó del suceso, pues en casos severos la víctima puede colapsar debido al aumento de presión arterial y el escenario de un ‘shock’ anafiláctico que Divs podría sufrir.

Se supo que Divs tuvo dificultades para respirar antes de abordar el avión, pero ello no evitó que el grupo de mujeres corrieran a sus butacas destinadas.”Yo estaba como: ‘Sí, está bien, seguro’. Nunca había oído hablar de eso’”, dijo su hermana Dee, ya que Divs le había advertido que podría ser alérgica a correr. Finalmente, la joven confió en una dosis de EpiPen, que es un autoinyectable que administra el fármaco epinefrina para tratar su caso anafilaxia; no sería la primera vez que lo usa en un viaje.

“Pero ella dijo: ‘No, solo esperemos’, probó el EpiPen a ver si la reacción se calmaba. Las últimas dos veces después del EpiPen, su urticaria disminuyó y luego fue al hospital para ser monitoreada”, dijo su hermana, ya que ambas se anticiparon a que los efectos comenzaran en cualquier momento. “Nunca he visto a alguien que sea alérgico a correr; terminó siendo un viaje bastante lleno de acontecimientos”, compartió otra persona en TikTok.