En ocasiones, los cumpleaños de niños y niñas pueden ser momentos de mucha emoción y, a la vez, de malentendidos. Kat Stickler, de Estados Unidos, contó lo que había sido un ‘abuso’: una madre había prohibido a su hija comer un poco de torta en un cumpleaños, ¿La razón? Los detalles dejaron boquiabiertos a sus seguidoras y se consideró el caso como inaceptable.

Kat Stickler es una conocida titoker y madre de familia, por lo que su experiencia con niños es casi irrefutable. Recientemente, ella contó en un video viral de TikTok lo que vivió en un parque de su barrio: un cumpleaños infantil se había llevado acabo. Lejos de alegrarse, había pasado un momento bochornoso: “Voy a criticar a otra mamá”, empezó a decir en el video.

Su niña se quedó sin torta

La tiktoker habría preparado una serie de argumentos para ‘criticar’ a la madre que vio en el parque. De hecho, preguntó a su audiencia si su pensamiento era el de alguien “privilegiado” o si la otra madre “estuvo mal”.

Ella relató cómo un cumpleaños infantil se desarrollaba en un parque: “Y cerca de nosotras, había un grupo de niños. Los niños estaban celebrando una fiesta de cumpleaños. MK (su hija) jugó con ellos durante media hora. Se hicieron amigos, fue supertierno. De verdad, fue muy lindo todo”, contó de lo que había sido una bonita tarde.

Su hija se hizo de nuevos amigos y los demás niños la recibieron como una más del grupo, según relata Kat. El momento dio un giro de ‘360°’ cuando la madre anfitriona detuvo a su hija de coger un poco de pastel: “Honestamente, me imaginaba, obviamente, que estaba todo bien. Es una torta. Es una torta enorme”, dijo, ya que el momento del compartir había iniciado.

“No puedes comer esta torta, ¿está bien? No es tu fiesta de cumpleaños. No son tus amigos. ¿Dónde está tu madre?”, notó que le dijo a su pequeña de tan solo 3 años de edad.

Pese a los comentarios de cerca 1.5 millones de personas, Kate habia llevado a su hija a comprar su propio postre poco después del incidente, así también, dijo que MK está ‘super tranquila’ tras el comentario que oyó de otra madre.

“La gente me ha estado preguntando, ‘¿Qué le dijiste a la mamá?’ La mamá era literalmente la menor de mis preocupaciones en ese momento,” comentó la dueña del video viral, pues su atención estaba puesta en su pequeña adoración. ”Personalmente, evitaría la situación y les llevaría a mis hijos a jugar en otro lado,”Normalmente me gusta fomentar las conexiones, pero la verdad es que no invitaron a su hija a la fiesta”, opinaron otros cibernautas.

