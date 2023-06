Una estudiante de la Universidad de Arizona (Estados Unidos) está causando un acalorado debate en las redes sociales después de celebrar su graduación con unas fotos haciendo pole dance en el campus mientras vestía la tradicional toga y birrete y poco más.

El video picante de ella columpiándose en un tubo provocó fuertes reacciones en línea, algunos usuarios mostraron su apoyo, otros intentaron avergonzarla y otro poco de internautas la compararon con un estudiante que causó una controversia similar el año pasado.

Rachel Davenport, que se hace llamar ‘Rachel Davenpole’ en las redes sociales, publicó el video de celebración en Instagram e imágenes en Twitter, donde baila provocativamente en un tubo en lencería, tacones transparentes y su toga y birrete.

LAS FOTOS DE LA POLÉMICA

“¡No podría haber llegado tan lejos sin el increíble apoyo de todos en @verticafitness! Desde el fondo de mi corazón, muchas gracias a todos”, dijo agradeciendo a una compañía de acondicionamiento físico que se especializa en pole dance.

Davenpole dijo que se graduó recientemente de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Arizona con una licenciatura en Ciencias.

Davenport, quien escribió el 28 de mayo que había estado bailando durante dos años, inicialmente provocó un gran revuelo en Twitter al responder a una versión popular de un meme que preguntaba: “¿cómo se sirve el c... de manera académica...?”.

Ella respondió con dos fotos de su pole dance y escribió: “Así”.

Cuando un usuario respondió a sus fotos en Twitter diciendo “te ves muy tonta”, Rachel respondió y escribió “Graduada Magna Cum Laude (3.8GPA) y recibió más de $40,000 en becas... vamos a buscar un espejo para que podamos ver quién es este’. tweets sobre chicas”.

Un tuitero que la apoyó señaló “como entusiasta del pole fitness... no es tan serio... es literalmente un deporte”. Eso fue respaldado por otro seguidor que escribió que su movimiento fue “en realidad tan impresionante como la m....”.

Las fotos de Davenport han obtenido 7,6 millones de visitas en Twitter hasta el jueves, con una publicación de Instagram que celebra a sus allegados además del video.

“¡No podría haber hecho esto sin el apoyo de mis increíbles amigos y familiares que han estado allí en cada paso del camino! Muchas gracias a todos por su amor y apoyo incondicionales”, escribió Davenport.

The University of Arizona ubicada en Tucson, AZ 85721, Estados Unidos, no emitió mensaje alguno sobre las imágenes que causaron polémica en las redes sociales.