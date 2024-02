En medio de un intenso frío de enero en el este de Indiana, la valiente gestión de una empleada de un diario local no solo aseguró la entrega oportuna de periódicos, sino que también resultó ser crucial para salvar la vida de un hombre de 94 años. Heidi Lipscomb, gerente de distribución de Gannett Co. Inc. en Richmond, se convirtió en la heroína inesperada al remplazar a un repartidor cuyo automóvil se negó a arrancar en las gélidas condiciones. La historia es viral.

Eran las 2 de la madrugada de un martes, con una temperatura de 2 grados, cuando Lipscomb llegó a la casa de Bill Denny para dejar los periódicos Richmond Palladium-Item e Indianapolis Star. Al percatarse de que la puerta del garaje estaba abierta y las luces de la casa encendidas, no imaginaba la escena impactante que estaba a punto de presenciar.

Al bajar del automóvil, Lipscomb se encontró con Denny yacía en el suelo frente al garaje. Vestía un abrigo marrón, botas y una gorra marrón, inmóvil salvo por ligeros movimientos de sus brazos. Sus ojos estaban abiertos, pero no podía hablar. Las manos de Denny estaban negras y sus nudillos sangraban.

Justo a tiempo

Conmocionada, Lipscomb actuó con rapidez, asegurándose de llamar a ayuda médica de inmediato. Los paramédicos llegaron en cinco minutos, llevando a Denny de urgencia al hospital cercano. Mientras tanto, Lipscomb continuó entregando periódicos.

Horas después, al revisar en el hospital, Lipscomb se sorprendió al descubrir que, a pesar de sufrir congelación en las manos, Denny estaba bien de salud. Unos minutos más en el frío podrían haber sido fatales. Agradecida y conmovida, pensó en la mínima acción que podía realizar: llevarle los periódicos a Denny, un suscriptor de 60 años.

Al ingresar a la habitación del hospital, Denny reconoció a Lipscomb como la persona que le había salvado la vida. Su nieta, Debbie Doggett, expresó que Lipscomb fue la pieza clave para mantener a Denny con vida. Este hombre de 94 años, con una vida llena de historias, mostró una vez más su tenacidad al superar este incidente.

Denny, un antiguo repartidor de periódicos y veterano de la Guerra de Corea, no solo ha resistido este desafío, sino que sigue siendo activo en su comunidad. Su reciente 95 cumpleaños fue eclipsado por la celebración de su supervivencia. La historia de Lipscomb y Denny no solo destaca la importancia de la entrega de periódicos, sino también la solidaridad humana que puede surgir en los momentos más inesperados.

