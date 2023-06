Las lluvias, a veces, forman largos canales de agua que arrastran todo a su paso: desmontes y mascotas pequeñas pueden quedar presa de la corriente. Esta vez, Victoria Avril fue quien pasó un ‘tormentoso’ momento siendo arrastrada por una tormenta en Veracruz, México. La situación se salió de control debido a su paraguas y un paso en falso: “Soy noticia nacional”, dijo luego que su accidente se hiciera viral.

La tiktoker quedó confundida y afectada luego de que su tropiezo llegara a la televisión: Ella había sido arrastrada por una fuerte tormenta cuando solo se había dispuesto a estudiar en la Universidad del Golfo de México (UGM); su paraguas y la sobredosis de confianza le jugaron una mala pasada.

“Decidimos irnos a casa (ella y su amiga) Les juro que abrí mi mochila, abrí mi paraguas y sentí que los demás eran ‘tontos’ .. era muy importante no mojarme”, pensó minutos antes del infortunio.

Su tragedia llegó hasta la televisión

Es así que @victory_avrilita prosiguió con su historia y procuró que nada iba a mojarla en su camino a casa. Relató que su amiga logró esquivar con habilidad la corriente de agua que le llegaba ‘hasta la rodilla’: “Me tumbó el agua, me caí ... intenté levantarme y no podía; empecé a sentir que me estaba raspando”, contó con cierta risa en su rostro.

Mira el video viral

Entonces, Avril se percató que la corriente de agua la venció, luego de estar risas y tropezones con su amiga: “Me estaba dando risa el hecho de que me llevara la corriente ... Hasta que vi a los lejos unos carros y dije ‘a la madre’”, confesó la tiktoker, pues pasó poco tiempo para percatarse que se hallaba entre la vida o la muerte.

Su video acaparó en poco tiempo 1.1 millones de ‘views’, pero lo más impresionante es que Avril se tomó las molestias para agrupar varias fotocapturas de los medios digitales y de la televisión que popularizaron su ‘desgracia’: “tengo todo en video boluda”, le dijo un amigo que captó toda la carrera para auxiliarla a tiempo.

“Para mí solo fue otra ‘cagada’ mía, una anécdota ... solo me saqué unos moretones. Al menos mi testimonio puede servir un poco para que seamos más conscientes, porque les puede pasar”, fue su momento de reflexión en TikTok.

Tormentas y lluvias en Veracruz, México

El pasado 9 de junio se reportó que las franjas centro y sur de México tendrán fuertes lluvias, a la vez de un aumento de la temperatura en los próximos días; la tercera ola de calor puede llegar a los 45° grados.

Las lluvias más puntuales y prominentes se focalizarán en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, de acuerdo al Pronóstico del Servicio Metrológico Nacional, se recuerda a su vez que estas anomalías pueden incrementar los niveles de los ríos y ocasionar deslaves e inundaciones.