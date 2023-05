Ser madre es uno de los momentos más esperados de toda mujer, y un peldaño más abajo están las noches de estudio invertidas para doctorarse. Este par de sueños fueron cumplidos por Hannah Paige en las mismas 24 horas: ella logró ser madre por primera vez y también se convirtió en doctora en el mismo día. Su historia es tratada como extraordinaria y un ‘clip’ de video fue testimonio de su gran felicidad.

Esta mujer de Carolina del Norte, en Estados Unidos, venció toda especie de superstición sobre la ‘debilidad’ tras al parto. Su tiempo para graduarse este 2023 no podía esperar más, ni siquiera en el mismo día del nacimiento de su bebé: “Y eso es por el poder de las chicas”, dijo en el video que acaparó 1.1 millones de visitas y elogios que la llevaron al podido de su graduación como experta en Salud.

Se fue con su bebé recién nacido

“Te conviertes en mamá y doctora en las mismas 24 horas”, se jactó Hannah en su metraje hecho viral para la plataforma china, y es que no esperó más tiempo para hacer un ‘collage’ de lo vivido ese día. De hecho, no podía posar más orgullosa junto a su toga, birrete y su bebé que apenas había abierto sus ojos por primera vez; ella lo acunaba en su vestimenta de académica.

Pese a que el momento de Paige y su hijo quedaron en las memorias de los presentes, su camino a casa para dar la bienvenida al niño no fue algo muy recomendable. Las preguntas frecuentes tras el posparto en madres sugieren que las madres queden en reposo y supervisión médica durante 48 a 96 horas luego de dar a luz.

Mira el video viral

“La duración promedio de la estadía de una paciente con parto vaginal es de aproximadamente 2 noches y 3 días”, se hizo mención en el New York Presbyterian. Por su parte, si las madres se sometieron al duro proceso de una cesárea, su descanso se prologaría de un par de días más debido a los riegos de hemorragias, infecciones, sepsis y embolias pulmonares que las mujeres pueden sufrir justo después de traer a un bebé al mundo.

Sin embargo, Hannah habría preferido recomendaciones menos ortodoxas, y tomó partido de su día especial recibiendo su doctorado, a apenas 6 horas de haber recibido a su ‘criatura’. Pese a ello, su iniciativa no tardó en ser apremiada y miles de internautas quedaron deslumbrados por estar de pie en medio de la ceremonia: “Esta es la cosa más ruda que he visto”, “Creo que nunca antes había estado tan orgulloso de alguien que no conozco”, “Nadie, excepto las mujeres, entenderá lo increíble e irreal que es esto…”, son algunos comentarios de fans suyos.