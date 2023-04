‘El Cazador de Cocodrilos’ es un nombre que resalta en Latinoamérica y Estados Unidos, no por nada Steve Irwin se alzó como un ‘símbolo’ para la conservación de estos animales tras su muerte en 2006. Entusiastas por la fauna silvestre y los reptiles aún hacen homenaje a su memoria, sin embargo, una tiktoker habría llevado las cosas muy lejos. ¿Se disfrazó de la mantarraya que lo mató? Este asunto causó gran revuelo en las redes sociales.

La joven de 19 años recibió todo tipo de críticas, y hasta insultos, por disfrazarse del animal acuático que acabó con la vida de la leyenda. El caso llegó a tomar revuelo en Estados Unidos y dejó a Sophie Begg mal parada frente a fans y seguidores de Iwin, de hecho se llegó a pensar que su osada imagen pudo llegar hasta la familia y afectar el legado de su apellido.

“Amo a Steve Irwin”

“Ellos van como Steve Irwin y yo voy como una raya”, explicó la joven estadounidense en un post que ahora ya no circula en Internet. Ella trató de explicar que todo se trató de una fiesta de disfraces en ‘dúo’ y que no tenía ninguna intención de manchar el nombre de Irwin, y menos generar ‘hate’ hacia ella misma.

La tiktoker no quiso insultar el nombre del icónico 'cazador de cocodrilos', tal es así que tuvo que pedir disculpas (Foto: @notsophaadophaa / TikTok)

“Hola chicos, solo quería saltar aquí para aclarar algunas cosas”, empezó con un nuevo post que tenía la apariencia de ‘disculpas públicas’. “He pensado y reflexionado sobre mi disfraz, y no lo usaré, y me disculpo de todo corazón con cualquiera que se sintiera ofendido por él, definitivamente esa no fue mi intención”, habló un poco más de su solución a toda la polémica que levantó en solo un par horas.

Mira el video viral

“Amo a Steve Irwin y nunca querría faltarle el respeto a su familia o legado. Es un australiano icónico y mi disfraz no pretendía ofender (...) “Me disculpo sinceramente”, dijo la joven, quien a su corta edad pensó que las personas no la perdonarían. Más tarde, cibernautas le dijeron que se calmara, ya que en realidad no era para tanto: “Oh, relájate. Han pasado 20 años”, “No a las personas que se ofenden por una raya”, “Creo que es divertido y me encantó Steve Irwin. La vida es demasiado corta para tomarla en serio”, hablaron algunas personas al respecto.

Por otro lado, hay quienes alegaron que el humor negro sería una gran medida para aliviar situaciones tensas, incluso entre los fallecidos: “Creo que no tuviste alguna mala intención... deberías haber elegido otro disfraz”, “A mí me hace gracia, pero para los australianos ‘mayores’ era un ícono absoluto y creo que sería molesto para su esposa e hijos”, se siguió comentando en la plataforma.