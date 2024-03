En 1939, los Dongs, una familia chino-estadounidense en Coronado, California, se encontraron incapaces de alquilar una casa debido a las leyes de vivienda racialmente restrictivas que favorecían a los compradores y arrendatarios blancos. Emma y Gus Thompson, una pareja emprendedora afroamericana en la ciudad, permitieron que los Dongs alquilaran y eventualmente compraran su propiedad cuando nadie más lo haría. Ahora, en agradecimiento a los Thompson por ayudarles a establecerse en Estados Unidos, los Dongs están donando $5 millones a estudiantes universitarios afroamericanos, utilizando los ingresos de la venta de la casa. La historia es viral en las redes sociales.

Un legado de gratitud y solidaridad

“Podría permitir que algunos jóvenes vayan y prosperen en la universidad que de otra manera no hubieran podido”, dijo Janice Dong, de 86 años, sobre el plan de vender la casa familiar que compraron más tarde, así como una propiedad adyacente.

La familia Dong también trabajará para que el Centro de Recursos para Afroamericanos de la Universidad Estatal de San Diego lleve el nombre de Emma y Gus, quien nació esclavo en Kentucky.

VIRAL | Gus Thompson era propietario y operaba un establo y una pensión en la propiedad. (Kevin Ashley)

Lloyd Dong Jr., de 81 años, afirmó que los Thompson les dieron a su familia un comienzo con la tierra, y ahora es el momento de hacer lo mismo por otros. “Sin ellos, no tendríamos la educación y todo lo demás”, dijo Lloyd Dong Jr.

Una generosidad que rompe barreras

El patrimonio de la familia Dong en California se remonta al siglo XIX. Lloyd Dong Sr. fue agricultor en el Valle Central antes de mudarse a Coronado para trabajar como jardinero. Trabajó seis días a la semana en la tierra, permitiendo que sus hijos nacidos en Estados Unidos asistieran a la escuela y construyeran carreras e invirtieran en bienes raíces.

En 1939, los Thompson dieron a los Dongs un lugar para quedarse, la promesa de venderles la tierra y la oportunidad de construir una vida mejor. En esa época, en Coronado, una ciudad turística conocida por su lujoso hotel y playas de arena blanca, las personas marginadas encontraban difícil vivir dentro de los límites de la ciudad debido a restricciones de vivienda racialmente restrictivas.

Jo Von M. McCalester, profesora de ciencias políticas de la Universidad Howard, dijo: “Cuando hablamos de racismo en California, la gente piensa que, como no hubo esclavitud en California, el racismo no existía. Pero no significa que los grupos e individuos no entendieran sus lugares dentro de la sociedad”.

VIRAL | La familia Dong es propietaria de la casa unifamiliar en 832 C Ave. y del complejo de apartamentos de al lado. (Google)

Los Dongs se convirtieron en la primera familia chino-estadounidense en comprar bienes raíces en Coronado en 1955, después de que Emma Thompson vendiera la casa y el establo contiguo. La familia Dong vivió en la casa en la Avenida C y, en 1957, reemplazaron el establo con un complejo de apartamentos. Los hermanos Dong se mudaron a diferentes partes de California, gestionando las propiedades en Coronado desde lejos.

Un espejo hacia la sociedad actual

En 2022, Kevin Ashley, un historiador de Coronado, contactó a los Dongs después de investigar la historia afroamericana en Coronado y les hizo la pregunta crucial: ¿Recuerdan a los Thompson?

La decisión de la familia Dong de donar al Centro de Recursos para Afroamericanos de la Universidad Estatal de San Diego coincide con la presentación de 14 proyectos de ley de reparaciones por parte de legisladores de California para abordar el legado de discriminación racial del estado. La tarea de reparaciones del estado se formó en 2020 en medio de un reconocimiento racial nacional y preguntas sobre por qué California, un estado históricamente libre, lideraría el esfuerzo de reparaciones.

Don Tamaki, miembro de la tarea de reparaciones de California, destacó que aunque California ingresó a la unión como un estado libre, su legado de discriminación racial a menudo se pasa por alto.

