Los sueños son metas sobre las que se trabaja, esta había sido la premisa de Jackie Cookson para ser azafata. Aunque ella está a puertas de cumplir 60 años, la dulce abuela siempre quiso representar a una aerolínea y ahora tomará su primer vuelo vestida de negro y moño: “¿Puedes creerlo? La nana loca se ha ido y lo ha hecho”, contó para TikTok, en lo que sería una historia de superación como pocas.

Jackie Cookson solo tiene 59 años y aún tiene una vida por delante, tal y como se define ella misma desde su nuevo hogar en Sydney, en Australia. Ella es abuela de dos hijos y el trabajo siempre la ha caracterizado: pasó de ser agente de viajes y trabajar en recepción hasta ser representante de ventas de un periódico. Ahora por fin puede tomar lista a tripulantes de avión; su sueño logrado.

“Estoy muy emocionada”

Cookson se define a sí misma como la ‘nana loca’ y confesó que sí pasó por la entrevista de una aerolínea, aunque eso fue cuando tenía 20 años: el casarse a temprana edad le impidió seguir con ese sueño. “‘si estuvieras casado no podrías ser tripulante de cabina’. Qué malditamente estúpido fue eso”, contó, ya que recientemente pudo alzar vuelo como azafata en su primer viaje hacia Los Ángeles.

“La ‘nana loca’ va a ser tripulante de cabina, ¡Cuidado!”, contó hace unos días, luego de terminar sus exhaustivas capacitaciones y graduarse como azafata. En ciertas fotos ella luce orgullosa con su uniforme de la Aerolínea Qantas, mientras sostiene un gran certificado que le hace valer su esfuerzo.

Miral el video viral

“Después de Covid, me tomé un año sabático y viajé por el mundo, volví a ver a mi padre de 91 años en Yorkshire y presenté mi solicitud mientras estaba de vacaciones”, contó la veterana viajera. A su paso, ella también tuvo que recibir todo tipo de comentarios que buscaban desanimarla: “Si yo puedo hacerlo, cualquiera puede hacerlo. Sigue tus sueños. No te rindas. No pienses ‘soy demasiado viejo’, o esto o aquello. Mírame, tengo mis alas”, confesó.

“Estoy muy emocionada. Me encanta la gente y tengo muchas ganas de trabajar con nuestros clientes”, compartió en un video sobre su próximo vuelo a Estados Unidos, a lo que mostró una foto de ella misma sumamente contenta desde la cabina del avión: “Tienes alas de sobra, ojalá más abuelitas sean como tú. Además, ¡Estás regia!”, se hizo sonar entre los comentarios.