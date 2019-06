SEGUIR EN DIRECTO | FÚTBOL EN VIVO | Partidos de hoy viernes 14 de junio. Sigue una nueva jornada de fútbol, ayer se inauguró una nueva edición de la Copa América 2019, con un triunfo de Brasil por 3-0 frente a Bolivia por el grupo A, y sigue otra jornada con dos partidazos. En el otro partido del grupo A se enfrentarán la Perú vs. Venezuela, el equipo de Ricardo buscará los 3 puntos frente al cuadro de Dudamel, por el grupo B tenemos un partidazo, Colombia se enfrenta a Argentina, con un Lionel Messi que buscará consagrarse campeón en Brasil y a la par un interesante partido entre México vs. Cuba por la Copa de Oro 2019 de la Concacaf. De esta manera, te presentaremos el calendario completo de encuentros con las fechas, horarios y resultados para no perderte ningún detalle de los encuentros de hoy.



Para ver fútbol en vivo online ya no será un problema, puedes disfrutar de los mejores partidos ingresando a las diferentes webs y aplicaciones móviles que te presentaremos a continuación; de esta manera, no te perderás los partidos en vivo y en directo desde tu celular o cualquier dispositivo móvil. Para que no te pierdas ningún partido, sigue al Comercio.pe y no te pierdas, la hora, canales, alineaciones, minuto a minuto, resultados y todos los detalles de estos vibrantes encuentros.



Esta es la lista de los partidos de hoy, sábado 15 de Junio 2019

▶ Partidos de hoy, Final Mundial Sub 20

● Ucrania vs. Corea del Sur EN VIVO: HOY por la final del Mundial Sub 20 | ONLINE



Ucrania vs. Corea del Sur juegan HOY por la final del Mundial Sub 20 (11:00 a.m. EN VIVO ONLINE vía DirecTV Sports) en el estadio Miejski Widzewa, en Lódź.



Ucrania vs. Corea del Sur EN VIVO ONLINE vía DirecTV Sports: juegan por la final del Mundial Sub 20. | Foto: Agencias

▶ Partidos de hoy, Copa América 2019

● HOY, Perú vs. Venezuela EN VIVO y EN DIRECTO por el Grupo A de la Copa América 2019

Perú y Venezuela se enfrentarán por el Grupo A de la Copa América 2019 el día HOY EN VIVO ONLINE a las 14:00 horas con transmisión vía América Televisión y DIRECTV Sports.



Perú es favorito ante Venezuela, según casas de apuestas. (Foto: Reuters)

● Argentina vs. Colombia EN VIVO: entérate cómo seguir EN DIRECTO el duelo por la Copa América 2019



ARGENTINA VS. COLOMBIA | Argentina y Colombia chocarán el día de HOY a las 17:00 horas por la Copa América Brasil 2019. El duelo se podrá ver en Perú vía América TV. En el país Albiceleste transmitirá DIRECTV Sports y TV Pública.

Argentina vs. Colombia abren el grupo B de la Copa América. (Foto: AFP)

▶ Partidos de hoy, Copa de Oro 2019

● México vs. Cuba EN VIVO: HOY partido por la Copa Oro | EN DIRECTO | ONLINE



México vs. Cuba juegan HOY por la Copa de Oro 2019 (9:00 p.m. EN VIVO ONLINE vía TDN) por la fecha 1 del grupo A desde el estadio Rose Bowl de Pasadena, en California.



México vs. Cuba: Señal EN VIVO y Transmisión EN DIRECTO por la Copa Oro 2019 | ONLINE. (Foto: Twitter)

Te puede interesar:

● Copa América: ¿Cuál es la probabilidad de que el Perú clasifique a cuartos de final?



● Simulador Gratis Online de Copa América 2019: arma tus pronósticos y resultados de los partidos



● Perú vs Venezuela: Guerrero, es bautizado como el “Señor Copa América”



● Copa América: cuatro momentos claves de la selección peruana



● Copa América Brasil 2019: la edición de los goleadores históricos | FOTOGALERÍA