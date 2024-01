El ‘Icon of the seas’, de la compañía Royal Caribbean y considerado el crucero más grande del mundo, atracó esta mañana en el Puerto de Miami, desde donde comenzará su temporada inaugural. El crucero, que tiene 48,5 metros de ancho, 365 metros de eslora y una capacidad para 7.514 pasajeros y 2.350 tripulantes, es la primera embarcación ‘Clase Icon’, de los nuevos cruceros de Royal Caribbean y los costos varían desde US$ 1, 489 a US$ 4, 314. (Fuente: EFE)