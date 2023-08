Llega a Prime Video este reality show de comedia que se encargará de reunir en un sólo lugar a los comediantes colombianos de mayor renombre. Jorge Enrique Abello será el conductor y juez de este show, pues monitoreará que los participantes cumplan con las reglas y no hagan trampa. La censura y los límites no existen, pero si una sola regla...no se pueden reír. Durante 6 horas, Jorge Enrique Abello los guiará en este laberinto de risas y no tendrá piedad para presentarles una tarjeta amarilla o roja si caen en su propia trampa. ¿Quién será el último en mantenerse dentro de la casa sin reírse? Descúbrelo a partir del 11 de Agosto. (Fuente: Prime Video)