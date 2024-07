¿Adriana Campos Salazar postulará al Miss Perú? Esto respondió la joven actriz

MAG VIDEOS en Show 19 de julio de 2024, 12:47 p.m.

A través de sus redes sociales, Adriana Campos Salazar se pronunció sobre una eventual participación en el Miss Perú. La joven actriz confesó que le gusta ver el certamen de belleza, pero por ahora no está interesada en participar. “A mí me gusta verlos, pero siento que para eso se necesita mucha constancia, muchas preparaciones y la verdad es que no tengo tiempo para eso”, señaló Adriana.