Alejandra Baigorria se convirtió en estibadora en el Mercado de Frutas, del distrito de San Luis, como parte de una secuencia de ‘Chamba Extrema’. La novia de Said Palao sufrió a más no poder cargando las cajas de frutas y llevándolas a los puestos del mercado. “Estoy sudando como un chancho, estoy toda arañada, esto sí es duro, en Esto Es Guerra yo he cargado cadenas, cajas... tengo para tres horas más”, comentó la empresaria. (Fuente: América TV