En entrevista con ‘Estás en Todas’, Luis ‘Cuto’ Guadalupe contó su experiencia en la pista del baile del ‘El Gran Show’, el exfutbolista sostuvo que se encontraba muy nervioso en su debut del programa de Gisela, “Cuando he salido, yo no me acuerdo, Chincha, Chincha, cuando salgo a bailar ya estaba poseído”, afirmó. (Fuente: América TV)