Rosángela Espinoza pidió que no la pongan a competir contra Karen Dejo, porque cree que ella fue la causante de su lesión. “Voy a pedir exclusivamente que no me pongan con ella. A mí me pusieron el pie, no sé cuáles fueron las intenciones porque tampoco quiero echar la culpa”, dijo la ‘chica Selfie’. Fuente: [América TV]