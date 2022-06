La conductora de América Hoy, Ethel Pozo, reveló en el programa que ya sabía sobre la separación de Keiko Fujimori y Mark Vito antes de que se haga pública. “Yo ya sabía de esto antes, no me enteré ayer, yo ya lo he procesado en mi casa”, confesó. (Fuente: América TV)



La conductora de América Hoy, Ethel Pozo, reveló en el programa que ya sabía sobre la separación de Keiko Fujimori y Mark Vito antes de que se haga pública. “Yo ya sabía de esto antes, no me enteré ayer, yo ya lo he procesado en mi casa”, confesó. (Fuente: América TV