Flavia Laos se resiste a declarar para Edson Dávila

MAG VIDEOS en Show 22 de agosto de 2024, 12:42 p.m.

Edson Dávila terminó ‘llorando’ al no poder obtener declaraciones por parte de Flavia Laos. El popular ‘Giselo’ siguió por las instalaciones de América TV a la ‘influencer’ en vano, pues solo recibió una respuesta en inglés : “I’m not gonna talk (No voy a hablar)”. “He fracasado, me voy triste. No lo he logrado”, destacó.