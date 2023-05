Luis Guadalupe, hijo de ‘Cuto Guadalupe’ conversó con ‘América Hoy’ desde Cusco y se refirió a la situación que vivió su padre tras difundirse un ‘ampay’ de su esposa con otro hombre. El joven expresó su malestar y señaló que no aceptaría que su papá retome la relación con Charlene Castro. “Obviamente no, es imposible. No puedo aceptar a alguien así al lado de se mi papá”, dijo indignado. (Fuente: América TV)