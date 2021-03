La recién casada Ivana Yturbe se pronunció sobre los fuertes rumores de embarazo tras su apresurada boda con Beto Da Silva. “Es algo que sí anhelo, me muero de ganas de ser mamá, pero por el momento no se da. Es un tema que me pone súper sensible porque venimos buscando hace tiempo y nada”, expresó. Fuente: [América TV]