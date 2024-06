Sofía Franco dice que podría regresar con Álvaro Paz

MAG VIDEOS en Show 12 de junio de 2024, 10:29 a.m.

Con la noticia que Sofía Franco ha hablado sobre la posibilidad de volver a tener una relación con su ex esposo, Álvaro Paz, ha despertado muchas criticas por el pasado de esta pareja. La rubia dijo “Yo no soy una Pamela López” molesta por todos los comentarios negativos y Janet Barboza no se quedó atrás y lanzó una fuerte critica. (Video: América TV)