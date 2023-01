Johanna San Miguel protagonizó un cruce de palabras con Con Renzo Schuller, quien le pidió en vivo que se amiste con Katia Palma. La representante de los ‘Leones’ no se quedó callada y le respondió fuerte a su compañero. “No soy amiga de Katia Palma y no me interesa ser amiga de Katia Palma, ok”, dijo tajante. (Fuente: América TV