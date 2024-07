Leysi Suárez realiza confesión sobre su amistad con Pamela Franco

Show 11 de julio de 2024

Leysi Suárez reveló que dejó de ser amiga de Pamela Franco tras deslizar un comentario que involucró al futbolista Christian Cueva. “Pamela ya no es mi amiga. Ya no hablo con ella”, afirmó. El disgusto de Franco se debería a que Suárez agradeció a Cueva por la comida que estuvo en el cumpleaños de la ex de Christian Domínguez. “Solo fue una bromita”, agregó. (Video: América TV)