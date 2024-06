"Los Baigorria vs Los Palao": Said no descarta un reality familiar por redes sociales

MAG VIDEOS en Show 18 de junio de 2024, 03:06 p.m.

Said Palao reveló más detalles sobre la reunión por el ‘Día del padre’ con la familia de Alejandra Baigorria. Además, el integrante de ‘Esto es Guerra’ no descartó en hacer un reality familiar llamado “Los Baigorria vs Los Palao”. (Video: América TV)