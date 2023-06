Maricielo Effio se pronunció luego de escuchar el descargo del doctor Fong, quien señaló que la actriz no asistió a sus controles luego de someterse a la cirugía estética. La bailarina negó lo dicho por el médico cirujano y dijo entre lágrimas que continuará con la demanda. “Con firmeza te digo voy a ir hasta el final, esto no se puede quedar así. Lo único que quiero es que mi abdomen quede bien, no pido nada más”, dijo llorando Maricielo. (Fuente: América TV)