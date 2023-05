Varios integrantes del ya extinto reality ‘Combate’ se presentaron en el set de ‘Mande Quien Mande’, en donde hablaron sobre todos los corazones rotos que habría dejado Alejandra Baigorria en el programa. Carlos Vílchez soltó una particular broma hacía Mario Hart, pero el piloto no aguanto pulgas y arremetió contra la ‘Carlota’, “¡Estoy casado y con hijos! No seas impertinente”, sostuvo. (Fuente: América TV)