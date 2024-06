Mario Irivarren muestra su departamento - Parte 2

MAG VIDEOS en Show 29 de junio de 2024, 12:08 p.m.

Mario Irivarren confesó que existe un alejamiento con Alejandra Baigorria a pesar que fueron buenos amigos hace un tiempo. El ‘combatiente’ sostuvo que existen detalles que no se conocen y espera, en algún momento, conversarlo con la novia de Said Palao. “Tengo un tema con Ale que algún día, supongo, lo hablaremos. No está relacionado con Onelia”, confesó. (Video: América TV)