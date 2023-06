Melissa Klug conversó con Choca para ‘Estás en todas’ y admitió que es celosa con sus hijos. La empresaria reveló que su hijo Adriano aún no le ha presentado una enamorada y contó cómo reaccionó cuando conoció a una de sus amiguitas. “Yo no me di cuenta, pero él (Adriano) al otro día me dice: ‘le hiciste la barrida de pie a cabeza, un poquito más y se te sale el cuello”, narró entre risas la expareja de Jefferson Farfán. (Fuente: América TV)