Melissa Klug presentaría contrademanda a Jefferson Farfán tras perder juicio en primera instancia

MAG VIDEOS en Show 18 de junio de 2024, 11:10 a.m.

Melissa Klug declaró para las cámaras de ‘América Hoy’ sobre el juicio que perdió con Jefferson Farfán en primera instancia, la empresaria aseguró que seguirá defendiéndose si es que el exfutbolista presenta más cargos, “Si él me demanda, yo voy a tener que contrademandar, porque no me voy a quedar con los brazos cruzados”, afirmó. (Video: América TV)