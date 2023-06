Nicole Akari hizo una fuerte revelación en ‘América Hoy’ contra Yahaira Plasencia, a quien acusó de no devolverle un par de costosos aretes. La experta en moda señaló que la salsera le pidió los pendientes para una presentación en ‘JB’ y nunca se los devolvió. “Yo le dije que se los ponga y a la salida me los de, nunca regresó a mi casa, nunca me devolvió el arete”, contó la diseñadora. (Fuente: América TV)