Rafael Cardozo sobre el anillo de 20 mil dólares que le compró a ‘Cachaza’: “No lo sentí porque lo recuperé”

MAG VIDEOS en Show 31 de julio de 2024, 12:14 p.m.

Rafael Cardozo recordó su relación con Cachaza y confesó sentirse arrepentido por haber gastado 20 mil dólares en un anillo de compromiso para su ex Carol Reali, ‘Cachaza’. “Sí (me arrepiento), lo di con amor en ese momento, pero a la vez preocupado por los 10 años que demoré en entregar el anillo. No lo sentí porque recuperé el anillo”, mencionó. (Fuente: América TV)