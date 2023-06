Rebeca Escriben se pronunció sobre el mal rato que le tocó pasar a Carlos Alcántara luego de recibir críticas por su reciente película ‘Asu Mare: Los Amigos”. La conductora y actriz respaldó el trabajo de su colega y dejó un mensaje a los detractores. “Si no te gusta algo, no quiere decir que esté mal hecho o que sea feo el producto final. Simplemente no te gusta y punto”, señaló. (Fuente: América TV)