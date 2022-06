Rebeca Escribens comentó a manera de broma una escena de ‘Al Fondo Hay Sitio’ en la que Erick Elera se quita el polo en una playa de Punta Sal previo al encuentro de Jaimito y Alessia. “Joel no me vuelvas a salir así sin cuello, me estás malogrando la teleserie” declaró la conductora. (Fuente: América TV)

