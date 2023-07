Rosángela Espinoza volvió a ‘Esto es Guerra’ y alborotó a varios de los integrantes del programa, entre ellos a Mario Irivarren. La popular ‘chica de los selfies’ exigió a la producción su propio camerino, “Este camerino siempre he estado en este camerino. Aquí he estudiado, he meditado, pero sola. Obviamente, tienen que desinfectar, limpieza, no por ellas”, dijo Espinoza. (Fuente: América TV)