Carlos Cacho descalificó el peinado y la vestimenta que lució Sheyla Rojas en la celebración por los diez años del programa ‘Estás en todas’. “En ninguna parte del mundo eso es elegante (...) A mí no me gusta. Me parece horrible ese vestido. No le afina. Vulgariza a cualquier persona”, destacó. (Fuente: América TV)