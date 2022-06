La conductora de ‘En boca de todos’, Tula Rodríguez, sacó cara por Jazmín Pinedo ante las críticas de Magaly Medina y envío un mensaje. “Ofensa que no debe existir sobre todo en estas épocas, donde las mujeres no podemos insultarnos, donde las mujeres no podemos minimizar en calificativos como ‘bruta’”, mencionó. (Fuente: América TV)

