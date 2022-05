Tula Rodríguez se pronunció en ‘En boca de todos’ sobre las declaraciones de la exesposa de Javier Carmona, quien la acusa de no entregar una propiedad que les pertenece a sus hijos. “Yo no estoy pidiendo nada, pero no puedo hacer renunciar legalmente a mi hija a lo que le corresponde”, mencionó. (Fuente: América TV