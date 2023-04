Luego ver el apasionado beso entre Christian Domínguez y Ethel Pozo en ‘Maricucha 2′, Valeria Piazza confesó que no podría realizar una escena similar en un telenovela. “Yo no podría ser actriz, soy bastante tímida. Imagínate me toca una escena así de un beso con un amigo, qué difícil. Por eso hay que prepararse, hay que meterse en el personaje. Yo me muero”, dijo la conductora de espectáculos. (Fuente: América TV)