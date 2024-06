Yahaira Plasencia responde a declaraciones de Daniela Darcourt

MAG VIDEOS en Show 25 de junio de 2024, 11:30 a.m.

Yahaira Plasencia fue consultada por las recientes declaraciones de Daniela Darcourt en contra de Sergio George. La ex de la Foquita defendió de las críticas al productor musical y respondió sobre la supuesta rivalidad que existe entre ella y su colega. “Siempre nos han visto como rivales, como que no nos llevamos, pero al contrario, donde la veo ella me abraza”, dijo Yahaira. (Fuente: América TV)