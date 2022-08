“Criminales: por favor, no huyan. No conduzcan junto a un oficial mientras disparan un arma y la cuelgan por la ventana. Los atraparemos. Los arrestaremos”. Esta es la recomendación que le hizo el Departamento de Policía de Lawrence Kansas en una publicación en redes sociales a los delincuentes al dinfundir un video sin sonido grabado la madrugada del pasado domingo 28 de agosto de 2022 por la cámara del tablero de una de sus patrullas. Testigos reportaron una discusión entre un grupo de hombres a pie y dos individuos en un Passat de color blanco, de los cuales el que iba en el asiento de copiloto abrió fuego una vez hacia ellos, aunque afortunadamente no hirió a ninguno. El vehículo emprendió la fuga. Los oficiales presenciaron el hecho y escucharon al menos un disparo. Los responsables se detuvieron y se entregaron poco después. Los oficiales encontraron un arma desechada a lo largo de su ruta y casquillos cerca de la escena original del crimen. | Crédito: Lawrence Kansas Police Department / Facebook