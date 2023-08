Gustavo Adolfo Infante, conductor de un programa de espectáculos en México, ha generado indignación por sus duros comentarios en contra de la gastronomía peruana. El presentador de televisión señaló que no le gusta la comida de Cusco y calificó algunos platillos como “asquerosos”. “A mí no me gusta que coman cuy. Me parece asqueroso y horrible que coman cuy, eso es todo”, dijo Infante. (Fuente: América TV)