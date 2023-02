Una vez más Shakira se convirtió en la ‘reina’ de las redes sociales donde no para de enviar mensajes a Gerard Piqué desde que ambos pusieron punto y final a su relación. Si hace unas semanas conocíamos la sesión 53 con Bizarrap, donde la cantante envió todo tipo de mensajes al ex futbolista y su novia Clara Chía, ahora la colombiana se deja ver con otra actitud al cantar ‘I might kill my ex’, canción de la película Kill Bill y en donde la letra dice: “Podría matar a mi ex, no es la mejor idea, su nueva novia es la siguiente, ¿cómo llegue a este punto? Podría matar a mi ex aunque todavía lo amo prefiero estar en la cárcel que sola…” (Fuente: @shakira)