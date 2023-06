Mildred Kirschenbaum es una anciana 99 años quien recientemente se hizo viral en TikTok (@gaylekirschenbaum) por revelar que está a unos cuantos meses para cumplir 100, que vive sola, paga sus cuentas y conduce su auto a donde se le antoje, revelando que todo tiene que ver con la actitud: “tengo amigos 15 años menores y la forma como son hará que no lleguen a mi edad... miren el lado positivo de la vida, creo que eso me hizo llegar tan lejos... disfruten cada día”. De inmediato, el poderoso mensaje de la mujer se volvió tendencia emocionando a miles de personas: “palabras por las cuales vivir. Me digo todas las mañanas cuando me levanto de la cama: ‘será un gran día’”, “estoy de acuerdo con todo lo que dices. Que tengas una vida larga y feliz”, “te amo, tienes esencia positiva. Me recuerdas a mi dulce abuela. Vive hasta los 120″.