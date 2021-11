Un video protagonizado por un niño se ha popularizó en TikTok ya que en las imágenes de observa al menor pidiendo a su familia que no mate a su cerdito de nombre Cuchi, incluso su madre le dijo: “Otro vamos a comprar”. Ante ello, el niño exclama: “No por favor, no hagan chicharrón”. No obstante, el desenlace de esta historias solo se trató de un sueño y al final se ve al niño ‘cabalgando’ a su fiel amigo Cuchi. (Fuente: @aelvismacl)